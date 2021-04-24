Водонаева пожаловалась на ухудшение самочувствия после инсульта

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Алёна Водонаева, водонаева алена
Алене Водонаевой пришлось выписаться из больницы, чтобы продолжить лечение самостоятельно Фото:

Российская телеведущая Алена Водонаева заявила, что ей стало хуже в больнице после микроинсульта. В ухудшении самочувствия звезда винит врачей.

«Мне поставили капельницу. Через несколько секунд мне стало плохо от нее, я начала задыхаться. В прямом смысле», — написала Водонаева в своем Instagram. Как позже выяснилось, это связано с индивидуальной непереносимостью препарата.

Телеведущая также пожаловалась, что никто после этого не заходил в палату, чтобы узнать о ее самочувствии. Вместо врача, по ее словам, прислали рабочего, который прикрутил держатель для бумаги в туалете. Водонаевой пришлось из-за этого выписаться из больницы. При выписке ей не дали указаний по лечению последствий микроинсульта, рассказала бывшая участница проекта «Дом 2».

Телеведущую госпитализировали 20 апреля с подозрением на микроинсульт, пишет агентство Nation news. Все началось с того, что она утратила способность внятно говорить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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