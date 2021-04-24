Аэрофлот вернет пассажирам деньги за билеты до Кипра

На Кипре введен локдаун с 26 апреля по 9 мая Фото: Антонина Курносенко © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

«Аэрофлот», в связи с введением на Кипре локдауна из-за роста случаев заражения коронавирусом, предлагает пассажирам сдать билеты или изменить дату вылета. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Аэрофлот» поменяет или вернет деньги за авиабилеты на Кипр после введения там карантина с 26 апреля по 9 мая», — пишет в своем telegram-канале телеканал 360 . Стоимость будет возвращена без штрафов.

Жесткий карантинный режим на Кипре введут с 26 апреля по 9 мая. Как сообщает Life , на острове закроются все промтоварные магазины, рестораны и кафе, театры, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы, а также танцевальные или музыкальные школы. Ранее Россия закрыла из-за коронавируса авиасообщение с Турцией и Танзанией. Открыть направление планировании 1 июня. Однако в Ассоциации туроператоров России отметили, что этого скорее всего не произойдет.