Геннадий Зюганов потребовал также освободить от налогов граждан, находящихся на самоизоляции Фото: Илья Московец © URA.RU

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов потребовал временно освободить от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения кредитных задолженностей тех россиян, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса. Об этом он заявил на восемнадцатом партийном съезде.

«Людям надо денег, они остались без средств к существованию. Нынешних пособий недостаточно. КПРФ требует временно освободить граждан, принужденных к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения кредитной задолженности», — подчеркнул Зюганов. С этой идеей партия обратилась к правительству страны.

По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Василия Колташова, такие меры в стране не были бы лишними, но пока это невозможно. «Я думаю, что сейчас не очень большая вероятность принятия вот таких новых пакетов мер, скорее вероятно ускорение экономического роста за счет корреляции крупных инфраструктурных проектов, которые будут увеличивать спрос естественным образом на рынке труда. И также, возможно, более правильным является использование государственных ресурсов для того, чтобы повысить зарплату бюджетников в регионах и сделать ее по единой системе ставок, хотя бы даже в системе здравоохранения и образования», — подчеркнул он в беседе с URA.RU.

Ранее Зюганов потребовал отменить российскую пенсионную форму и вернуть прежний возраст выхода на заслуженный отдых. Также лидер партии заявил о необходимости поддержать «детей войны», а также тех, кто из-за пандемии потерял работу.