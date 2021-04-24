Вассерман: пенсионная реформа была ошибкой

Анатолий Вассерман предложил потребовать у Госдумы вернуть россиянам прежний пенсионный возраст Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пенсионная реформа в России была ошибкой, считает публицист, политический консультант и телеведущий Анатолий Вассерман. Он обвиняет правительством в неграмотной экономической политике.

«Сама идея об изменении пенсионного возраста в России ошибочна и не обоснована», — заявил Вассерман в ходе штабных учений партии «Справедливая Россия». Публицист уверен, ошибка связана с безграмотностью правительства России, неправильной организацией хозяйственных процессов и ориентацией на потребности богачей. Власти должны развивать экономику и производственные отрасли, приводят объяснение телеведущего argumenti.ru.

Вессерман предложил потребовать от Госдумы снижения пенсионного возраста до прежних значений. Он уточнил, что сейчас граждане лишаются права на заслуженный отдых. Если человек хочет продолжать работать в старости, то это должно быть его собственным решением, подчеркнул публицист.

Ранее вернуть пенсионный возраст к прежнему уровню просил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что женщины должны отправляться на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60. Сейчас страна переходит на новые стандарты по пенсионному возрасту. К концу реформы женщины должны будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65.