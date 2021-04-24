В КПРФ решили судьбу Зюганова

Геннадия Зюганова единогласно переизбрали на пост председателя ЦК КПРФ. Таким образом, слухи о его возможной отставке не подтвердились. Переизбрание прошло на XVIII съезде КПРФ, который проходит сегодня в Москве.
«Только что Первый пленум нового ЦК КПРФ единогласно избрал Г.А.Зюганова председателем ЦК КПРФ», — сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своем telegram-канале. Также лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил о намерении партии участвовать в предстоящих думских выборах.
24 апреля в Москве стартовал XVIII съезд КПРФ. В работе съезда принимают участие 211 делегатов (избрано 215). Очно и в режиме онлайн за работой съезда наблюдают около 5000 человек, сообщается на сайте партии.
Ранее руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил, что информация о замене лидера КПРФ Геннадия Зюганова — это провокации некоторых политтехнологов. «Это отчетно-выборный съезд. Будет избран Центральный комитет КПРФ. Предположительно, он обновится на 30%», — отметил Ющенко. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявлял, что все 85 региональных отделений КПРФ рекомендуют съезду переизбрать председателем центрального комитета Геннадия Зюганова. «Тут вообще никаких альтернатив, других точек зрения нет», — сообщил Афонин.
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