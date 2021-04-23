В КПРФ приняли решение о будущем Зюганова

Все 85 региональных отделений КПРФ рекомендуют съезду партии переизбирать председателем центрального комитета Геннадия Зюганова. Об этом заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
«Единогласно руководители делегаций, то есть [все] 85 регионов. Поэтому тут вообще никаких альтернатив, других точек зрения нет», — сообщил Афонин ТАСС. Он отметил, что все региональные отделения сформулировали соответствующие рекомендации.
Первый этап 18-го съезда компартии пройдет в Москве 24 апреля. Рядовые представители КПРФ из региональных ячеек выпустили открытое обращение ко всем членам партии, в котором заявили о расколе в их рядах и предложили лидеру партии Геннадию Зюганову отказаться от занимаемой должности. Письмо опубликовал в соцсетях один из коммунистов Хакасии Виктор Максимов.
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