23 апреля 2021

В КПРФ приняли решение о будущем Зюганова

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента. Москва, зюганов геннадий
Все 85 региональных партий сформулировали свои рекомендации Фото:

Все 85 региональных отделений КПРФ рекомендуют съезду партии переизбирать председателем центрального комитета Геннадия Зюганова. Об этом заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Единогласно руководители делегаций, то есть [все] 85 регионов. Поэтому тут вообще никаких альтернатив, других точек зрения нет», — сообщил Афонин ТАСС. Он отметил, что все региональные отделения сформулировали соответствующие рекомендации.

Первый этап 18-го съезда компартии пройдет в Москве 24 апреля. Рядовые представители КПРФ из региональных ячеек выпустили открытое обращение ко всем членам партии, в котором заявили о расколе в их рядах и предложили лидеру партии Геннадию Зюганову отказаться от занимаемой должности. Письмо опубликовал в соцсетях один из коммунистов Хакасии Виктор Максимов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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