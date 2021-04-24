Байден признал геноцид армян со стороны Турции

Джо Байден заявил о геноциде армян в Турции Фото: Evan Vucci AP/TASS

Американский президент Джо Байден признал существование геноцида армян в Турции в начале 20 века. Об этом сказано в заявлении главы США на сайте Белого дома.

«Каждый год в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху», — сказано в заявлении Байдена по случаю дня памяти жертв «Великого злодеяния». Президент США подчеркнул, что ужасы этого геноцида не должны быть забыты и потеряться в истории. Байден считает, что мы и сейчас должны быть внимательны ко всем проявлениям ненависти.

Глава Штатов напомнил, что геноцид начался с 24 апреля 1915 года после ареста османскими властями армянской интеллигенции. С того момента власти депортировали или убили 1,5 миллиона армян. Многие из них обрели новый дом в США, напомнил Байден. Президент подчеркнул, что Америка признает геноцид армян не для того, чтобы кого-то обвинять, а для того, чтобы подобное больше никогда не повторялось.

На слова Байдена уже отреагировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своем Twitter. Он считает заявление популистским. Турция полностью опровергла слова президента США, назвав их политическим оппортунизмом.