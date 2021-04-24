Экономисты: запрет на чешское пиво плохо отразится на россиянах

Из-за запрета чешского пива может вырасти цена на пиво из других стран Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Запрет на импорт чешского пива плохо скажется не только на Чехии, но и на России. Это объясняется величиной рынка чешского пива в нашей стране, рассказал URA.RU директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить чешское пиво из-за скандала с Чехией. Это может стать ассиметричным ответом на высылку российских дипломатов.

«Конечно, это нанесет удар и по нашей экономике, и по чехам. Потому что российский рынок сбыта чешского пива один из самых больших. Пострадает население: люди привыкли пить чешское пиво, оно достаточно демократично в цене. Я не исключаю подорожания на этом фоне другого пива, в том числе российского. С рынка уйдет основной конкурент, который держал более-менее демократические цены с хорошим качеством», — говорит Остапкович.

С другой стороны, подобная санкция может даже принести пользу россиянам, считает политолог, международный эксперт и директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Когда по политическим мотивам Чехия обостряет двусторонние отношения, вполне логично, что экономическое взаимодействие будет сводиться к нулю. Здесь дело же не в пиве, это скорее такой символ. Я думаю, что речь идет вообще о заморозке экономического взаимодействия. Если говорить про пиво, то это только на пользу, нечего пить», — объяснил Мартынов.

Запрет на импорт пива вызовет скорее эффект пощечины, чем нанесет экономический урон Чехии, предполагает экономист, кандидат экономических наук Валерий Сенков. «Это в любом случае нехорошо для экономики. Просто в силу того, что на рынке пива высокая конкуренция. Это больше будет иметь эффект информационной войны, нежели убытков. Наверное, для них это будет более существенно, чем для нас», — заявил Сенков.

Все экономисты сошлись во мнении, что санкции относительно Чехии на самом деле маловероятны и скорее останутся на уровне обсуждений. Репутационные потери обеих стран будут выше, чем экономические, в случае прекращения международной торговли, считает Остапкович.