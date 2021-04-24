Телеведущий и актер Леонид Ярмольник продает раритетный автомобиль «Победа» 1955 года выпуска. Об этом он заявил в программе «Ты не поверишь!».
«На ней и сейчас написано: „Леонид Ярмольник, 1954 год“. Дата его рождения. Она сделана под такси. Отдельно поставили фонарь, таксометр настоящий», — передает НТВ слова сотрудника музея, где стоит «Победа».
Ярмольник владеет автомобилем уже 11 лет. Телеведущий намеревается продать редкий автомобиль за 3 миллиона рублей. Актер уточнил, что готов продать машину лишь в надежные руки. В качестве бонуса он предлагает личную встречу, автограф им фото с артистом.
В объявлении на сайте Auto.ru указано, что первым владельцем «Победы» был главный инженер Горьковского автомобильного завода. На авто он проехал всего 3000 км. После этого машина хранилась в отапливаемом гараже до тех пор, пока ее не купил Ярмольник.
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