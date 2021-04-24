24 апреля 2021

Ярмольник выставил на продажу ретро-автомобиль за 3 миллиона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2014. Первые полдня. Лица. Санкт-Петербург, ярмольник леонид, портрет
Ярмольник владеет «Победой» уже 11 лет Фото:

Телеведущий и актер Леонид Ярмольник продает раритетный автомобиль «Победа» 1955 года выпуска. Об этом он заявил в программе «Ты не поверишь!».

«На ней и сейчас написано: „Леонид Ярмольник, 1954 год“. Дата его рождения. Она сделана под такси. Отдельно поставили фонарь, таксометр настоящий», — передает НТВ слова сотрудника музея, где стоит «Победа».

Ярмольник владеет автомобилем уже 11 лет. Телеведущий намеревается продать редкий автомобиль за 3 миллиона рублей. Актер уточнил, что готов продать машину лишь в надежные руки. В качестве бонуса он предлагает личную встречу, автограф им фото с артистом.

В объявлении на сайте Auto.ru указано, что первым владельцем «Победы» был главный инженер Горьковского автомобильного завода. На авто он проехал всего 3000 км. После этого машина хранилась в отапливаемом гараже до тех пор, пока ее не купил Ярмольник.

В коллекционном автомобиле сохранили максимум оригинальности

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...