24 апреля 2021

Жириновский рассказал о своей главной мечте

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, жириновский владимир
Жириновский рассказал о несбывшейся мечте Фото:

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отмечающий 25 апреля 75-летие, рассказал о своих мечтах. По словам политика, в молодости он хотел собственную квартиру, а сейчас мечтает стать первым лицом в государстве.

«Когда я жил в коммунальной квартире, мечтал, чтобы была отдельная. Когда у меня был один пиджак, старые брюки и стоптанные ботинки, мечтал иметь хотя бы второй костюм, получше одеться […] А сейчас я мечтаю все-таки въехать в Кремль», — цитирует лидера ЛДПР телеканал «Мир 24».

Ранее телеведущий Иван Ургант в эфире своего юмористического шоу придумал оригинальный подарок для политика. Он предложил отправить к Жириновскому лидера КПРФ Геннадия Зюганова с букетом цветов. «Тут только нужно пересчитать цветы, их же четное количество», — пошутил Ургант.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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