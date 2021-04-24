Жириновский рассказал о своей главной мечте

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отмечающий 25 апреля 75-летие, рассказал о своих мечтах. По словам политика, в молодости он хотел собственную квартиру, а сейчас мечтает стать первым лицом в государстве.
«Когда я жил в коммунальной квартире, мечтал, чтобы была отдельная. Когда у меня был один пиджак, старые брюки и стоптанные ботинки, мечтал иметь хотя бы второй костюм, получше одеться […] А сейчас я мечтаю все-таки въехать в Кремль», — цитирует лидера ЛДПР телеканал «Мир 24».
Ранее телеведущий Иван Ургант в эфире своего юмористического шоу придумал оригинальный подарок для политика. Он предложил отправить к Жириновскому лидера КПРФ Геннадия Зюганова с букетом цветов. «Тут только нужно пересчитать цветы, их же четное количество», — пошутил Ургант.
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