Политтехнолог предсказал новую должность Медведева

Дмитрий Медведев может перейти в МИД РФ, считает Белковский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев может перейти в Министерство иностранных дел России. С таким предположением выступил политолог, политтехнолог Станислав Белковский.

«Дмитрий Анатольевич уже не в первый раз выступает в роли неформального министра иностранных дел, что заставляет задуматься, а не стать ли ему и формальным министром иностранных дел в ранге первого вице-премьера», — рассказал он в выпуске «Время Белковского» на YouTube-канале «Эхо Москвы». По предположению политолога, действующий глава МИД РФ Сергей Лавров может перейти в Совет Федерации.

Однако с таким мнением не согласен генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Все по отдельности возможно, но стимул непонятен всего этого. Медведеву нужен этот пост? Этот переход для него скорее понижение», — высказал URA.RU свою позицию Журавлев.

Ранее Белковский также говорил, что Медведев является одним из кандидатов в преемники президента России Владимира Путина. Но, по его мнению, идеально удовлетворяет базовые параметры преемника председатель Совфеда Валентина Матвиенко.