В Екатеринбурге отменили пасхальный крестный ход

Крестный ход на Пасху проходил по центральным улицам Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В православный праздник Пасхи 2 мая в Екатеринбурге не будет проходить традиционный Крестный ход по улицам города. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«С пониманием отношусь к сохраняющейся непростой эпидемической ситуации и невозможности согласования прохождения традиционного Крестного хода по улицам Екатеринбурга. Эпидемическая обстановка в этом году вынудила власти отменить также первомайскую демонстрацию и полюбившееся всему народу шествие Бессмертного полка», — пишет он в своем telegram-канале.

Он также уточнил, что, несмотря на пандемию коронавируса, в уральские города должен приехать благодатный огонь из Иерусалима. Его доставят через Москву.

Митрополит Евгений занял пост в конце декабря 2020 года. Он сменил на посту митрополита Кирилла, отправившегося на службу в Казань. В начале службы Евгения URA.RU собирало ключевые факты о священнике, делая прогноз о будущем Екатеринбургской епархии под его руководством.