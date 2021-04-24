24 апреля 2021
23 апреля 2021

В Екатеринбурге отменили пасхальный крестный ход

© Служба новостей «URA.RU»
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Пасхальный крестный ход. Екатеринбург, вера, крестный ход, религия, православие, малета николай
Крестный ход на Пасху проходил по центральным улицам Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

В православный праздник Пасхи 2 мая в Екатеринбурге не будет проходить традиционный Крестный ход по улицам города. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«С пониманием отношусь к сохраняющейся непростой эпидемической ситуации и невозможности согласования прохождения традиционного Крестного хода по улицам Екатеринбурга. Эпидемическая обстановка в этом году вынудила власти отменить также первомайскую демонстрацию и полюбившееся всему народу шествие Бессмертного полка», — пишет он в своем telegram-канале.

Он также уточнил, что, несмотря на пандемию коронавируса, в уральские города должен приехать благодатный огонь из Иерусалима. Его доставят через Москву.

Митрополит Евгений занял пост в конце декабря 2020 года. Он сменил на посту митрополита Кирилла, отправившегося на службу в Казань. В начале службы Евгения URA.RU собирало ключевые факты о священнике, делая прогноз о будущем Екатеринбургской епархии под его руководством.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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