Почему митрополит Евгений Кульберг жестче, чем кажется

За обаятельной улыбкой владыки скрывается жесткий администратор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU, коллаж URA.RU

Новый митрополит Екатеринбургский Евгений остается загадочной фигурой. Его первые шаги на посту осторожны: ни одной серьезной кадровой перестановки в епархии, ни одного громкого заявления. От самого главного конфликта — событий вокруг Среднеуральского женского монастыря Кульберг дистанцировался. URA.RU опросило людей, сталкивавшихся с владыкой Евгением, и готово сделать прогноз.

Митрополит как «человек-солнце»

Все опрошенные отмечают высокий профессионализм нового екатеринбургского митрополита. «Он великолепный оратор. Умеет находить общий язык с самыми разными людьми — чиновниками, педагогами, религиозными деятелями», — рассказывает про отца Евгения екатеринбургский религиовед Алексей Старостин. «Легко взаимодействует с людьми, — согласен со Старостиным руководитель духовного управления мусульман Свердловской области Радифулла-хазрат Гиндуллин. — Современный, просвещенный». «Владыка Евгений — профессиональный, грамотный и глубокий человек», — считает Наталья Прошина директор, парка «Россия — моя история», в помпезном открытии которого в 2017 участвовал и Кульберг.

«Во время разговора он прикрывает глаза и делится с тобой энергией. 40 минут беседы с ним — это как сеанс психолога», — делится мнением о Кульберге знакомый бизнесмен. Скриншот: с канала «Екатеринбургская Епархия» на YouTube

Больше всех очарованы Кульбергом жители городов Тагильской епархии, которую владыка возглавлял с 2018 по 2020 (до его отъезда в Москву год назад): за короткий срок он сумел добиться ощутимых результатов и стать любимцем паствы. «За два года человек сумел очень много сделать для Тагильской епархии, например, построил просветительский центр», — вспоминает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«В Новоуральске долго не могли построить храм: в общине сложились непростые отношения плюс казаки, которые писали письма во все инстанции. Владыка Сумел так расположить к себе людей, что объединил и общину, и казаков, смог договориться с нашим комбинатом (Уральский электрохимический комбинат входит в дочерний дивизион Росатома АО „ТВЭЛ“ — прим.ред.), они сделали благотворительный взнос — в итоге храм построен. Так что он реально миротворец», — считает редактор городской газеты «Нейва» Елена Стрельцова.

Многие отмечают умение нового митрополита завоевывать сердца прихожан. «Он очень глубоко верующий человек с огромной душой и любовью ко всем людям. Умеет так объяснить, что ты не прав, что ты на него не обидишься. И при этом настолько простой, что всех покоряет: он — „человек — солнце“. Другого такого человека я не знаю, — говорит прихожанка тагильской епархии. — Когда он уезжал из Тагила в Москву, все плакали».

«Плакали — это полбеды: огромная толпа его просто не отпускала! Я такого в своей жизни никогда не видел», — вспоминает мэр Нижнего Тагила Пинаев.

— Лично для меня он стал очень близким человеком: ближе мало кто есть».

«Мягко стелет, но жестко спать»

Однако люди, которым довелось столкнуться с Кульбергом на конфликте, говорят о других его качествах — жесткости, хитрости и злопамятстве. «Мне довелось видеть не очень красивые его поступки, например, изгнание из монастыря Ганина Яма иеромонахи Кукши», — вспоминает екатеринбургская прихожанка. По ее словам, у священника, который перенес операцию и восстанавливался в обители, забрали приход в селе Харенки, ключи от машины и от дома, а его вещи из кельи в монастыре просто выставили на улицу.

Монаха Кукшу прогнали из Ганиной Ямы, после чего он пропал. На сайте епархии значилось, что он запрещен в служении — теперь его страница недоступна Фото: с сайта ekaterinburg-eparhia.ru, читатели URA.RU

«Кукша пытался объяснить свою ситуацию Кульбергу, но доброго разговора у них не получилось: ему дали понять, что может податься, куда хочет», — говорит девушка. «Кульберг, в отличие от Кирилла, с улыбкой может сломать жизнь и карьеру человеку, — говорит екатеринбургский священник, знакомый с историей Кукши. — Наконечный (фамилия бывшего митрополита Кирилла — прим. ред.) сначала накричит, а потом простит, а Кульберг не прощает ошибок».

После конфликта монах Кукша (Виталий Новоселов) был запрещен в служении и, по словам его знакомых, пропал: номера его сотовых уже год недоступны. URA.RU направило запрос о судьба монаха в пресс-службу Екатеринбургской епархии — к моменту публикации ответ не поступил.

Схожую ситуацию пережил и бывший семинарист Екатеринбургской духовной семинарии Виктор Норкин. «В 2014 году я был пономарем в Вознесенке (Вознесенская церковь в Екатеринбурге, напротив Храма на Крови, — прим. ред.), у отца Пимена — он же был тогда и наместником монастыря на Гаринной Яме, — вспоминает Норкин. — А в 2014 Кульбурга назначили настоятелем этого храма. Он хороший администратор, но жесткий, при этом у него правоконсервативные убеждения, и я с ним не ужился. Буквально еще пару месяцев проработал, после первой же стычки он вызвал меня к себе, мы поговорили и….

Он умеет так: вроде с улыбкой, красиво, но ты понимаешь, что все, адьос. Как говорят, мягко стелет, но жестко спать».

Похоронный проект

Самая скандальная история, в которой проявился талант Кульберга как администратора, связана с трупами, когда похоронный дом «Вознесение» в 2015 перекрыл проезд к бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ), из-за чего другим ритуальным фирмам и просто людям приходилось доставлять умерших на экспертизу, перекидывая тела через забор. «Вознесение» было совместным проектом первоуральских бизнесменов и екатеринбургской епархии, которая выделила для этого переданную ей землю. По некоторой информации, со стороны епархии проект курировал Кульберг. «Это он позволил перекрыть проезд к БСМЭ», — знает екатеринбургский священник.

Сам Кульберг тогда, будучи первым помощником правящего архиерея, комментируя скандал, переложил ответственность на власти, не решившие вопрос с сервитутом (проездом сторонних лиц через земельный чужой участок): «Органы власти, как областные, так и городские, до сих пор не довели ситуацию до итога, который был бы безболезненным для жителей города. И проблема не в злом „Вознесении“, а в нерешенности вопросов власти». Получить его комментарий сейчас не удалось (запрос направлен).

Сегодня «Вознесение» — одна из самых успешных ритуальных фирм Екатеринбурга. Как указано на ее сайте, это первый в России похоронный дом, внутри которого есть храм.

Радикальный ортодокс

Впрочем, жизнь митрополии и православной общины будут зависеть не от бесспорных административных талантов Евгения Кульберга, а от его убеждений.

В отличие от мягкого Кирилла он куда более ортодоксален — почти столь же радикален, как предшественник Кирилла в Екатеринбурге владыка Викентий.

Об это на условиях анонимности URA.RU сообщили два источника в органах власти. Несмотря на широту взглядов, Кульберг далеко не либерал.

По мнению его оппонентов, эпизод, когда Кульберг в 30-летнем возрасте вместе с единомышленниками громил выставку «Осторожно, религия» — вовсе не юношеская шалость. «Со своим ультрарадикальным прошлым он не расстался, эти взгляды никуда не делись, — уверен Норкин. — Человек, который состоял в „Черной сотне“, от своих убеждений не откажется».

Но, в отличие от Викентия и главного «борца за истинную веру» отца Сергия (Романова), Кульберг гораздо более современный, чем перечисленные религиозные деятели, что дает ему огромное преимущество. «Поскольку он более продвинут в PR- и GR-технологиях, то будет продвигать православие и бить врагов гораздо эффективнее, чем простым богословием», — полагает чиновник. — Он очень умный человек: всегда думает, что говорит, и знает, что, когда и как нужно сказать, чтобы это сработало, как надо».

Первое такое скрытое послание владыки Евгения к пастве уже прозвучало — в недавнем интервью телеканалу «Союз», где он, среди прочего, рассуждал о вакцинах. «Мы понимаем, что есть сегодня технологии, когда под видом прививки могут что-то еще добавить: под видом еды могут дать яд, под видом лекарства могут человека отравить, убить. Под видом прививки — сделать то, чего мы не хотим. Это возможно», — так Кульберг очень тонко намекнул на тему чипизации, столь любимую главным раскольником в РПЦ отцом Сергием.

Впрочем, логический вывод, к которому приходит митрополит: за советом по поводу прививок лучше к врачу, который должен определить индивидуально, нужна ли вам вакцина. «Если такого врача нет — надо его искать, батюшка в этом может помочь», — рекомендует Кульберг.