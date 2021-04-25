Арестованные попытку покушения на белорусского президента Александра Лукашенко и подготовку госпереворота в республике юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев признали свою вину на видеокамеру. Соответствующие кадры опубликовал белорусский телеканал ОНТ.
«Признаю себя виновным в участии в заговоре», — заявил Федута. Аналогичные признания сделали его коллеги Зенкович и Костусев. Видео ОНТ опубликовал 25 апреля в программе «Антифейк».
Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии, и Федута были задержаны КГБ Беларуси в Москве. Костусев был задержан в Шклове (Могилевская область, Белоруссия). Их обвинили в подготовке покушения на Лукашенко и попытке госпереворота. Позже ФСБ РФ раскрыла детали подготовки госпереворота.
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