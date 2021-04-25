Кравчук заявил об историческом событии на переговорах по ДНР

Украинская сторона заявила о прогрессе в разрешении конфликта Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Принятие мер контроля за соблюдением режима тишины в ДНР, предложенных Украиной, является историческим событием. Об этом заявил первый президент страны Леонид Кравчук.

«На последнем заседании ТКГ (трехсторонней контактной группы, — прим. URA.RU) наш документ и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие», — цитирует Кравчука РИА «Новости».

По его словам, сейчас этот документ совершенствует рабочая группа. Предполагается, что он будет принят 28 апреля.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак предложил странам «нормандского формата» провести встречу в Донбассе, пригласив на нее и представителей ДНР и ЛНР. На Украине назвали предложение «дрянью и провокацией». За два дня до этого украинский президент Владимир Зеленский пригласил президента РФ Владимира Путина встретиться в районе боевых действий на территории Донбасса.