Фильм Кончаловского получил кинопремию «Ника»

Картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» стала лучшим игровым фильмом 2020 года по версии кинопремии «Ника». Сам Кончаловский получил награду как лучший режиссер.
«Драма Андрея Кончаловского „Дорогие товарищи“ удостоена кинопремии „Ника“ как лучший игровой фильм 2020 года», — передает телеканал 360.
Лучшим фильмом 2019 года признали «Француза» Андрея Смирнова. Кинокартины «Текст» Дмитрий Глуховский и «Глубже» Михаила Сегала получили призы за лучшие сценарии.
Статуэтку за лучшую женскую роль в 2019 году разделили Самал Еслямова за фильм «Айка» и Виктория Мирошниченко за «Дылду». Юлия Высоцкая удостоилась награды 2020 года за роль в ленте «Дорогие товарищи!», а Чулпан Хаматова — за фильм «Доктор Лиза». Приз за лучшую мужскую роль 2019 года достался Леониду Ярмольнику за роль в фильме «Одесса». Александра Паля признали лучшим актером 2020 года за ленту «Глубже!».
Ранее сообщалось, что фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» включен в шорт-лист номинантов премии «Оскар». Однако в марте Россию лишили шанса на международную премию. Член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, режиссер Давид Шнейдеров полагает, что «Оскара» за лучший фильм и лучшую режиссуру скорее всего получит режиссер фильма «Земля кочевников» Хлоя Чжао.
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