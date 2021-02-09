Фильм Кончаловского попал в шорт-лист номинантов на «Оскар»

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включен в шорт-лист номинантов премии «Оскар». Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук.
«Картина российского режиссера Андрея Кончаловского „Дорогие товарищи!“ (2020) включена в короткий список претендентов на премию „Оскар“ в номинации „Лучший иностранный художественный фильм“», — пишет ТАСС. Фильм полностью выполнен в черно-белых тонах и рассказывает историю о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.
Всего в короткий список вошли 15 фильмов. В том числе кинокартины, выдвинутые Боснией и Герцеговиной, Чили, Чехией, Данией, Францией, Гватемалой, Ираном, Кот-д’Ивуаром, Мексикой, Норвегией, Румынией и Тунисом. Окончательный список номинантом будет оглашен 15 марта.
Ранее кинокритик, куратор «Гоголь-кино» Станислав Тыркин заявил, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» может не пройти в шорт-лист премии «Оскар». По его словам, фильм очень специальный, на историческую тему. О случившемся мало кто знает в России и в Америке. Сам режиссер выразил сомнения, что его фильм «прочувствуют» за рубежом, пишет радио Sputnik.
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