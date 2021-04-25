К строительству магистралей в России могут привлечь заключенных

На строительстве объектов инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали и Транссиба могут использовать труд заключенных. Такое предложение обсуждали в правительстве, сообщили журналистам собственные источники.
«Правительство обсуждает возможность привлечения к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба осужденных. До 14 мая <…> Минтрансу, ФСИН и ОАО РЖД поручено проработать этот вопрос», — пишет «
Строительство на БАМе требует порядка 15 тысяч работников, но пока РЖД сумели привлечь только треть из них. Юрист Екатерина Тягай полагает, что привлечь на стройки заключенных теоретически возможно, но для обеспечения этого проекта понадобятся серьезные материальные затраты, пишет газета.
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