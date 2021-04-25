25 апреля 2021

К строительству магистралей в России могут привлечь заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство моста ЖБИ по проспекту Машиностроителей. Курган, работники, железная дорога
На строительство инфраструктуры БАМ и Транссиба могут привлечь заключенных. Фото:

На строительстве объектов инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали и Транссиба могут использовать труд заключенных. Такое предложение обсуждали в правительстве, сообщили журналистам собственные источники.

«Правительство обсуждает возможность привлечения к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба осужденных. До 14 мая <…> Минтрансу, ФСИН и ОАО РЖД поручено проработать этот вопрос», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на четыре собственных источника.

Строительство на БАМе требует порядка 15 тысяч работников, но пока РЖД сумели привлечь только треть из них. Юрист Екатерина Тягай полагает, что привлечь на стройки заключенных теоретически возможно, но для обеспечения этого проекта понадобятся серьезные материальные затраты, пишет газета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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