25 апреля 2021

Названы лидеры по размеру банковских вкладов среди регионов РФ

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ЯНАО и ХМАО оказались в пятерке регионов-лидеров по объемам депозитов в банках. Фото:

В топ-5 регионов России по средним объемам банковских депозитов на душу населения вошли ЯНАО и ХМАО. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования.

«В первую десятку рейтинга помимо двух крупнейших федеральных городов также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — пишет РИА «Новости» (рейтинг составлен по заказу агентства). Первые два места заняли Москва и Санкт-Петербург (Московская область заняла 11-ю позицию). Аутсайдерами в этом списке оказались Чеченская республика, Ингушетия и Дагестан.

Свердловская область заняла 16-е место, Челябинское — 37-е, Курганская — 72-е. Тюменская область оказалась на 23-м, Пермский край — на 34-м.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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