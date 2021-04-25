В Курганской области объявили штормовое предупреждение

В большинстве районов Курганской области 26 и 27 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.
«Штормовое предупреждение. По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: с 26 по 27 апреля в большинстве районов области ожидается высокая пожарная опасность», — рассказали в пресс-службе. Был объявлен четвертый класс горимости леса.
Представители МЧС попросили жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности. С 23 апреля в области был введен особый противопожарный режим.
22 и 23 апреля в Целинном районе Курганской области сгорело 117 гектаров леса. Один из пожаров произошел из-за поджога сухой травы.
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