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В Курганской области объявили штормовое предупреждение

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Горят леса. Село Иковка, лесной пожар
В регионе ожидается высокая пожарная опасность (архивное фото) Фото:

В большинстве районов Курганской области 26 и 27 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

«Штормовое предупреждение. По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: с 26 по 27 апреля в большинстве районов области ожидается высокая пожарная опасность», — рассказали в пресс-службе. Был объявлен четвертый класс горимости леса.

Представители МЧС попросили жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности. С 23 апреля в области был введен особый противопожарный режим.

22 и 23 апреля в Целинном районе Курганской области сгорело 117 гектаров леса. Один из пожаров произошел из-за поджога сухой травы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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