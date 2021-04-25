В Кургане продается новая гостиница Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский предприниматель Сафа Нифтуллаев выставил на продажу гостиницу «Версаль». Она начала работать в 2019 году. Информация о продаже появилась на сайте Avito.

В разговоре с URA.RU бизнесмен Нифтуллаев подтвердил, что продает гостиницу. Одна из причин — проблемы ведения бизнеса в Кургане. Сейчас предприниматель думает о возможности перевода деятельности в другой регион.

Ресторанно-гостиничный комплекс продается по стоимости 100 тысяч рублей за квадратный метр. Общая площадь 1600 квадратных метров. При этом в объявлении указано: «Цена договорная».

Гостиница была введена в эксплуатацию в 2019 году. На одном из популярных онлайн-агрегаторов для бронирования отелей гостиница имеет рейтинг отзывов 9 (из 10).

URA.RU ранее писало, что в Кургане продаются транспортные компании. Продажи связаны с низким тарифом на проезд и с намерением одного из предпринимателей уехать в Тюмень. Также бизнесмены избавляются от кафе и ресторанов. На снижение доходов рестораторов повлияла пандемия. Свердловские бизнесмены избавляются от молочного предприятия и от машиностроительного завода.

В Кургане продается популярная у туристов гостиница Скрин с сайта Avito