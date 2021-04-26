Депутаты Госдумы просят назвать улицу в Москве именем Лужкова

Депутаты Госдумы подписались под просьбой назвать улицу или город Москвы именем Юрия Лужкова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Более 30 депутатов Госдумы РФ выступили с просьбой назвать улицу или площадь Москвы именем экс-мэра города Юрия Лужкова. Соответствующее письмо парламентарии направили на имя действующего главы столицы Сергея Собянина.

«Просим Вас рассмотреть возможность присвоения имени Ю.М. Лужкова улице или площади на территории г. Москвы», — говорится в документе, опубликованном депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Под просьбой Собянину подписались более 30 депутатов Госдумы РФ, среди которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов и руководитель фракции «Единая Россия в Госдуме» Сергей Неверов.

В письме депутаты отмечают заслуги Лужкова и подчеркивают, что благодаря экс-мэру началось развитие Москвы. Парламентарии напомнили, что Лужков ввел бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров в столице и ежемесячные доплаты к пенсиям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что память о Лужкове нужно увековечить. Глава государства подчеркнул, что доверие к его действиям, потерянное в 2010 году, восстановлено. Лужков умер 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет.