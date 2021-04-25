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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО ожидается дождливая погода и сильный ветер Фото:

В ХМАО ожидаются дождливая погода с порывами ветра до 18 м/с. Штормовое предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра ХМАО.

«В Сургутском, Нефтеюганском, Кондинском и Белоярском районах ХМАО ожидается ветер порывами 15-18 м/с», — сказано в сообщении Гидрометцентра ХМАО. В пресс-службе МЧС по ХМАО также предупредили о сильном ветре и попросили жителей Югры соблюдать меры предосторожности.

Согласно онлайн-сервисам Gismeteo и Яндекс.Погода, в течение семи дней средняя температура в Ханты-Мансийске составит от +8 до +11 градусов. Ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Во вторник порывы ветра до 16 м/с. В четверг обещают сильный дождь с грозой. В Сургуте на протяжении семи дней также будет пасмурно и дождливо. Средняя температура днем составит +8 — +11 градусов, с порывами ветра до 16 м/с. В Нижневартовске ожидается пасмурная погода, к концу недели обильные дожди. Температура днем от +11 до +12 градусов.

Ранее URA.RU писало, что метеоролог Тишковец предсказал погоду на майские праздники. Он заявил, что в европейской части России, а также на Южном и Среднем Урале на майские праздники будет прохладная погода с осадками.

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