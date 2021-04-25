25 апреля 2021
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Избранный глава Нижневартовского района вступил в должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, саломатин борис
На инаугурации Борис Саломатин пообещал защищать интересы жителей района Фото:

Борис Саломатин официально вступил в должность главы Нижневартовского района. Об этом с церемонии инаугурации мэра передает корреспондент URA.RU.

«Вступая в должность главы Нижневартовского района, клянусь соблюдать конституцию и законы РФ, законы ХМАО, устав района, а также защищать интересы жителей района», — сказал Борис Саломатин на торжественной инаугурации. После Саломатин принял официальные символы градоначальника — ключ от Нижневартовского района и нагрудный знак.

Кроме избранного главы, документы на конкурс по выбору главы подали предприниматель Анатолий Криста, директор компании «ЮТЭК-Нижневартовский район» Артем Бурылов и директор муниципального унитарного предприятия «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» Марина Загваздина.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе выбран глава. Им стал нынешний мэр Борис Саломатин, за него единогласно проголосовали 15 депутатов районной думы. Он занимает пост мэра с 2006 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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