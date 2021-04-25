В Нижневартовском районе выбран глава

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин дал присягу на верность жителям города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин переизбран на прежнюю должность. 15 депутатов районной думы единогласно проголосовали за Саломатина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Нижневартовского района.

«Депутаты думы района единогласно избрали на должность главы района Бориса Саломатина», — сказали в пресс-службе. И уточнили, что в выборах принимали участие четыре кандидата, однако один из них не представил сведения о доходах.

Ранее URA.RU писало, что глава Нижневартовского района Борис Саломатин заявил о планах на переизбрание. Тогда губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала решение Саломатина переизбраться на своем посту.