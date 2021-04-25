25 апреля 2021
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23 апреля 2021

В Нижневартовском районе выбран глава

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Глава Нижневартовского района Борис Саломатин дал присягу на верность жителям города Фото:

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин переизбран на прежнюю должность. 15 депутатов районной думы единогласно проголосовали за Саломатина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Нижневартовского района.

«Депутаты думы района единогласно избрали на должность главы района Бориса Саломатина», — сказали в пресс-службе. И уточнили, что в выборах принимали участие четыре кандидата, однако один из них не представил сведения о доходах.

Ранее URA.RU писало, что глава Нижневартовского района Борис Саломатин заявил о планах на переизбрание. Тогда губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала решение Саломатина переизбраться на своем посту.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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