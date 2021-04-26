В Госдуме назвали главную опасность увеличения отпусков россиян

Валерий Гартунг заявил, что увеличение отпусков россиян навредит экономике РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Увеличение отпусков россиян, отдыхающих на отечественных курортах, повлечет за собой серьезный ущерб для экономики страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по экономической политике и промышленности Валерий Гартунг.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил продлевать отпуск россиян с 28 до 35 дней. Предполагается, что это коснется тех, кто использует отпуск для путешествия на курорт России.

«Если отпуска правда продлят, то это очень плохо отразится на нашей экономике. Может измениться объем ВВП, пострадают зарплаты россиян, могут возникнуть проблемы с финансированием строительных объектов», — рассказал Гартунг. Он отметил, что принимать дополнительные дни отдыха нужно с осторожностью.

Кроме этого, от введения длительных отпусков ущерб понесут работодатели, добавил Гартунг. Он уверен, что каждый работодатель может самостоятельно оценить длину отпуска сотрудника и при необходимости добавить дополнительные дни отдыха.

Эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев в разговоре с URA.RU подчеркнул, что инициатива Хамзаева экономически неоправдана. «Я не понимаю, зачем во время кризиса решать проблемы за счет работодателя», — возмутился Бобылев.

Он уверен, что работник при необходимости может взять дополнительный отгул за свой счет. «Увеличив отпуска, мы разрушим экономику, и ни к чему хорошему это не приведет», — заключил Бобылев.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о дополнительных выходных днях в мае. Россияне будут отдыхать с 1 по 11 числа месяца.