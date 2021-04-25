Мишустину предложили продлить отпуск части россиян

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил продлевать отпуск россиян, отправляющихся на российский курорт, с 28 до 35 дней. Соответствующее письмо направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
«Прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путевку или оплаченную гостиницу», — цитирует RT текст письма. Предполагается, что работник для продления отпуска должен купить путевку или забронировать номер в отеле в туристических зонах РФ.
При этом отдыхать на российском курорте он должен не менее 10 дней. Хамзаев считает, что благодаря этому будет развиваться внутренний туризм, а российские курорты получат дополнительные средства для развития.
Ранее в Минтуризма заявили, что летом на курортах РФ может наблюдаться дефицит свободных номеров в отелях. Это связано с высоким спросом туристов. В Госдуму внесут законопроект о сельском туризме, являющийся альтернативой посещения курортов, передает «Национальная служба новостей».
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