Песков ответил на просьбу Зеленского обсудить минские соглашения

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что вносить изменения в минские соглашения недопустимо Фото:
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Война на Украине

Предложение президента Украины Владимира Зеленского изменить минские соглашения является недопустимым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский в интервью изданию Financial Times выразил уверенность, что к переговорам по минскому процессу должны присоединиться представители США, Великобритании и Канады. «Это тревожный сигнал, это демонстрация на высшем уровне того, что Украина хотела бы видоизменить минский процесс», — рассказал Песков. Представитель Кремля заявил, что такие заявления лидера Украины недопустимы. Песков уверен, что в минских соглашениях не должно появляться изменений.

Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Позднее в интервью Financial Times заявил, что место встречи не имеет значения и предложил провести встречу с представителями ДНР и ЛНР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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