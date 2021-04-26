В Кремле оценили слова зятя Ельцина о митингах в Беларуси

Валентин Юмашев считает, что белорусский народ «озверел» после того, как в стране «закончились выборы» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Точка зрения советника президента РФ на общественных началах Валентина Юмашева о причинах митингов в Беларуси не совпадает с позицией главы государства Владимира Путина, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее Валентин Юмашев заявил, что к массовым протестам привела несменяемость власти в республике.

«Это никоим образом не имеет отношения к точке зрения президента и к официальной позиции Российской Федерации», — сказал Дмитрий Песков. На второй вопрос URA.RU о том, была ли ранее известна Путину позиция Юмашева, пресс-секретарь президента РФ также ответил отрицательно: «Два раза — нет».

Зять первого президента РФ Бориса Ельцина — Валентин Юмашев — ранее дал интервью Forbes, в котором высказался о массовых протестах в Беларуси, прошедших в 2020 году. Политик заявил, что после того, как в 1994 году президентом республики стал Александр Лукашенко, «выборы в Беларуси закончились», а «через 26 лет народ озверел и вышел на улицы».

22 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Москве. В ходе нее политики, в частности, обсудили историю с готовившимся покушением на белорусского лидера.