В Кремле оценили слова зятя Ельцина о митингах в Беларуси

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Интервью Владимира Познера с Валентином Юмашевым в рамках фестиваля «Слова и музыка свободы – СМС». Екатеринбург, юмашев валентин
Валентин Юмашев считает, что белорусский народ «озверел» после того, как в стране «закончились выборы» Фото:
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Протесты в Белоруссии

Точка зрения советника президента РФ на общественных началах Валентина Юмашева о причинах митингов в Беларуси не совпадает с позицией главы государства Владимира Путина, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее Валентин Юмашев заявил, что к массовым протестам привела несменяемость власти в республике.

«Это никоим образом не имеет отношения к точке зрения президента и к официальной позиции Российской Федерации», — сказал Дмитрий Песков. На второй вопрос URA.RU о том, была ли ранее известна Путину позиция Юмашева, пресс-секретарь президента РФ также ответил отрицательно: «Два раза — нет».

Зять первого президента РФ Бориса Ельцина — Валентин Юмашев — ранее дал интервью Forbes, в котором высказался о массовых протестах в Беларуси, прошедших в 2020 году. Политик заявил, что после того, как в 1994 году президентом республики стал Александр Лукашенко, «выборы в Беларуси закончились», а «через 26 лет народ озверел и вышел на улицы».

22 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Москве. В ходе нее политики, в частности, обсудили историю с готовившимся покушением на белорусского лидера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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