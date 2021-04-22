Путин дважды за день удивил Запад

Выступление Владимира Путина на саммите началось с небольшой технической неполадки Фото: Kremlin.ru

Президент Владимир Путин 22 апреля сделал два неожиданных хода, продемонстрировавших готовность к полной перезагрузке отношений с Западом, говорят собеседники URA.RU в политсреде. Сначала он спутал все карты США, которые хотели использовать международный климатический саммит как площадку для демонстрации своего влияния. Затем удивил политическое сообщество заявлением о Донбассе и приглашением президента Украины Владимира Зеленского в Москву.

Выступление Путина на онлайн-саммите (участвовало 40 глав государств) началось с небольшой заминки. Организаторы трансляции вывели российского президента в эфир раньше времени — прямо в момент выступления его французского коллеги Эммануэля Макрона. Впрочем неполадки не сбили Путина. Более того, он произнес семиминутную речь, хотя это было против правил — по регламенту участникам давалось только три минуты.

Владимир Путин в онлайн-режиме встретился с Джо Байденом Фото: Kremlin.ru

Президент рассказал, что во вчерашнем послании Федеральному Собранию давал поручения по защите экологии, например, о снижении парниковых выбросов. «По сравнению с 1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов. Эти выбросы уменьшились в два раза — с 3,1 миллиарда тонн эквивалента СО2 до 1,6 миллиарда тонн. Это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики, ведущейся в последние 20 лет», — поделился результатами Путин.

Также глава государства по пунктам перечислил, как должна идти борьба с глобальным потеплением: заниматься вопросами поглощения углекислого газа, наладить сотрудничество по мониторингу вредных выбросов, инвестировать в чистые технологии, сокращать разрывы в развитии между странами. Но главное президент сказал в конце, и это касалось не только экологии.

«Российская Федерация искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества, с тем чтобы продолжить поиск действенных решений проблемы изменения климата, как, впрочем, и всех других острых глобальных проблем», — подытожил Путин.

США собрали на саммите 40 лидеров государств Фото: Evan Vucci AP/TASS

Участие президента России в климатическом саммите долгое время было под вопросом. Джо Байден еще 26 марта пригласил Путина на форум, но Кремль дал согласие только 19 марта. Считалось, что американский лидер проводит саммит, чтобы заявить о своем политическом лидерстве в борьбе с изменением климата, после того, как Штаты вернулись в Парижское соглашение (договор между странами о снижении углекислого газа в атмосфере). «Большой вопрос, нужно ли России присоединяться к этой повестке и поддерживать политическое лидерство США в этой проблематике», — говорил URA.RU перед саммитом замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, член клуба «Валдай» Иван Сафранчук считает, что Путин принял решение об участии в саммите, чтобы заявить об открытости России в условиях обострившихся отношениях с Западом. «Участие на высшем уровне является сигналом о том, что Россия, несмотря на явные сложности, не собирается изолироваться от мира и другим не даст себя изолировать. Климатическая тематика — не единственная, по которой должно быть международное сотрудничество. Это и ядерное вооружение, борьба с терроризмом, экономика. Думаю, здесь есть намек на то, что Россия готова сотрудничать и по другим вопросам, кроме экологии», — сказал Сафранчук.

Во время встречи с Александром Лукашенко президент России сделал неожиданное заявление об Украине Фото: Kremlin.ru

По мнению политолога Владимира Шаповала, ключевая цель Путина — это организация саммита глав пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН и основателей организации (России, Китая, США, Франции и Великобритании). «Это идея, которую Россия продвигает в последние два года. Задача — восстановить хоть какую-то степень доверия и разработать правила, которые позволят избежать сползания к глобальному конфликту», — добавил Шаповалов.

Линию на открытость России Путин в тот же день продолжил во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве, объяснил URA.RU эксперт «Международного института гуманитарно-политических исследований» Владимир Брутер (Молдова, эксперт клуба «Валдай»). В ходе публичной части беседы политиков неожиданно прозвучал вопрос от журналиста о предложении президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Путиным в любой точке Донбасса. Как оказалось, Путин не против лично пообщаться с Зеленским, правда, в Москве.

Владимиру Зеленому придется ехать в Москву для встречи с президентом России Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения, — сказал Путин. — Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик — ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Это первое. А второе —

если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время.

Президент Путин и Зеленский еще ни разу не проводили двусторонние встречи, поэтому решение российского лидера стало неожиданным, заявил URA.RU политолог Дмитрий Солонников. «До этого выступления Зеленского не замечались и игнорировались Москвой, поэтому ничто не предвещало такого заявления», — добавил эксперт. «Это демонстрация российского курса на конструктивные отношения, которые заключаются в предсказуемом и спокойном диалоге, когда спорные вопросы решаются, в том числе, за счет переговоров и двусторонними уступками», — резюмировал Брутер.