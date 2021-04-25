В Курганской области не хватает врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области наименьшая обеспеченность населения медиками. Регион стал лидером по дефициту медперсонала в России. Об этом говорится в рейтинге РБК «Лучшие регионы для жизни».

В Курганской области обеспеченность медиками составила 1 балл. Далее идет Ленинградская область (1,1 балла), Чечня (1,3 балла), Псковская область (1,4 балла), Владимирская (2 балла). Наиболее обеспеченные медиками регионы, согласно рейтингу РБК, — Чукотский АО (7 баллов), Санкт-Петербург (6,9 баллов), Магаданская область (6,6 баллов), Республика Саха (6,3 балла), Республика Северная Осетия (6,1 балла).

«Значение для каждого показателя для всех регионов ранжируется от наилучшего до наихудшего с присвоением баллов от 1 до 7, где 1 соответствует наихудшему показателю. Соотношение численности жителей и численности врачей в регионе», — указано в пояснении к рейтингу. Подготовленный изданием рейтинг регионов России основывается на расчетном индексе, описывающем качество жизни их жителей.

В пресс-службу областного правительства направлен запрос по поводу комментариев на составленный РБК рейтинг. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 1 января были свободны 1 027 вакансий медиков. «Рост числа вакансий связан с временным увольнением медицинских работников в связи с переоформлением пенсионной выплаты и выходом на пенсию (в 2019 году — 60, в 2020 году — 97)», — объяснили URA.RU в областном депздраве. В 2020 году в регионе устроились на работу 203 медика, а в область по сравнению с 2019 годом переехали на девять специалистов больше.

Курганцам остро не хватает врачей Скрин: страница РБК в Instagram