В Курганской области в разгар карантина вырос дефицит врачей

Всего в Курганской области не хватает 1027 медиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 1 января 2021 года были свободны 1027 вакансий медиков. Такие данные на своем сайте разместили представители областного депздрава. В последние месяцы 2020 года свободных вакансий в медсфере было 1018.

На 1 января в регионе были свободны 562 вакансии врачей и 465 вакансий специалистов со средним медицинским образованием. Месяцем ранее в области не хватало 554 врача и 464 специалиста со средним медицинским образованием.

Больше всего специалистов со средним медицинским образованием в регионе не хватает в Щучанской центральной районной больнице. Там свободны 47 вакансий. По нехватке специалистов с высшим медицинским образованием лидирует Курганская детская поликлиника. Там свободны 28 вакансий.

«Рост числа вакансий связан с временным увольнением медицинских работников в связи с переоформлением пенсионной выплаты и выходом на пенсию (в 2019 году — 60, в 2020 году — 97)», — объяснили URA.RU в областном депздраве. В департаменте добавили, что в 2020 году в регионе устроились на работу 203 медика, а в область, по сравнению с 2019 годом, переехало на девять специалистов больше.

С октября по декабрь 2020 года в регионе не хватало 1018 медиков. При этом, многие из оставшихся специалистов занимаются лечением больных коронавирусом.

Местные власти предложили медицинским специалистам, которые поедут в небольшие населенные пункты региона, от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Врачам дефицитных специальностей из других регионов в области предлагают по 300 тысяч рублей.