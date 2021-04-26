Зеленский озвучил решение о встрече с Путиным

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Глава Украины дал поручение связаться с администрацией президента России Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится. Украинская сторона уже занялась организацией встречи.

«Зеленский заявил, что встреча с Путиным состоится, и дал поручение главе своего офиса связаться с администрацией президента РФ об организации встречи», — сообщает ТАСС. Встреча может пройти также с участием представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Он считает, что им нужно изменить «минский формат» соглашений или выбрать другой, пишет «Национальная служба новостей». Однако Кремль считает недопустимым их изменение, не положив им конец, уточняет агентство Nation News. В итоге 22 апреля Путин пригласил президента Украины в Москву.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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