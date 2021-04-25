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Курганский губернатор раскритиковал уборку федеральной трассы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция региональной партии
Губернатор Вадим Шумков остался недоволен качеством уборки трассы «Иртыш» (архивное фото) Фото:

Губернатору Курганской области Вадиму Шумкову не понравилось качество уборки от мусора федеральной трассы «Иртыш». Об этом он написал 26 апреля в своем instagram-аккаунте.

«Неприятно удивлен качеством содержания трассы „Иртыш“. Вдоль обочин мусор и грязь», — отметил губернатор. Он рассказал, что удивился этому, потому что подрядчики получают стабильное финансирование на содержание трассы.

Шумков добавил, что неделю назад столкнулся с аналогичной ситуацией на другом участке этой трассы. «Попросил коллег из Росавтодора еще раз и уже более подробно пояснить и прояснить», — написал губернатор.

В марте Шумков заметил большое количество мусора на оттаявших обочинах и съездах в лес. Тогда он попросил жителей региона подумать перед тем, как мусорить. В апреле глава региона принял участие в уборке Бошняковского сквера.

О проблеме на трассе губернатор Вадим Шумков рассказал 26 апреля
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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