Губернатору Курганской области Вадиму Шумкову не понравилось качество уборки от мусора федеральной трассы «Иртыш». Об этом он написал 26 апреля в своем instagram-аккаунте.
«Неприятно удивлен качеством содержания трассы „Иртыш“. Вдоль обочин мусор и грязь», — отметил губернатор. Он рассказал, что удивился этому, потому что подрядчики получают стабильное финансирование на содержание трассы.
Шумков добавил, что неделю назад столкнулся с аналогичной ситуацией на другом участке этой трассы. «Попросил коллег из Росавтодора еще раз и уже более подробно пояснить и прояснить», — написал губернатор.
В марте Шумков заметил большое количество мусора на оттаявших обочинах и съездах в лес. Тогда он попросил жителей региона подумать перед тем, как мусорить. В апреле глава региона принял участие в уборке Бошняковского сквера.
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