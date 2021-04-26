Монахинь на новом месте «окружили дроны, разведчики и люди в масках» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Группы людей в масках и воздушные дроны атакуют новое место пребывания монахинь, которые покинули Среднеуральский женский монастырь после выселения. Об этом сообщает telegram-канал «Защита отца Сергия», который освещал события в обители. Представители силовых структур официально опровергают обвинения в причастности к каким-либо действиям в отношении служительниц культа.

«Охота продолжается. На прошлой неделе несколько монахинь были вынуждены буквально убегать из дома, где они временно разместились. Когда епархия прознала о появившихся насельницах Среднеуральского монастыря, село Черданцево стало местом для проведения новой спецоперации. Окружившие дом воздушные дроны, снующие по дворам разведчики, группы людей в масках с неясным документами. В общем, спасибо, что хотя бы там без ОМОНа», — говорится в публикации.

Источник URA.RU в Росгвардии сообщил, что сотрудников в данном населенном пункте не было. «В эти дни никаких мероприятий там не проводилось», — уточнил он. В пресс-службе свердловского управления Росгвардии не подтвердили участие в мероприятиях. Пресс-секретарь свердловского главного управления МВД Валерий Горелых в беседе с URA.RU не подтвердил и не опроверг нахождение полиции в селе Черданцево. Он пообещал проверить, насколько эта ситуация соответствует действительности.

Судебные приставы и Росгвардия вошли в Среднеуральский женский монастырь в ночь с 13 на 14 апреля, вывели монахинь и вскрыли двери храма. Спецоперация была проведена из-за того, что находиться в обители отца Сергия (Николая Романова) стало опасно для жизни. Сам духовник Среднеуральского женского монастыря сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина», он обвиняется в склонении несовершеннолетних к суициду, нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий.