25 апреля 2021
24 апреля 2021
23 апреля 2021

Власти ХМАО оправдались за разваливающуюся дорогу ценой в 5 млрд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямы и трещины на дорогах. Екатеринбург
Дорога Коммунистический — Унъюган была построена в 2019 году, ее строительство обошлось в пять миллиардов рублей Фото:

Дорога Коммунистический — Унъюган (Советский район ХМАО) действительно покрылась трещинами, но их засыплют к середине июня. Пока что власти установили предупреждающие знаки и ограничили скорость передвижения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО.

«Информация об обнаружении продольных трещин на проезжей части на 75 километре трассы Коммунистический — Унъюган появилась накануне в социальных сетях. Было проведено выездное комиссионное обследование автодороги с 67 по 107 км», — ответили на запрос агентства в пресс-службе департамента.

В депдорхозе ХМАО добавили, что на данном участке временно действует ограничение по скорости до 50 км/ч, а трещины были засыпаны каменным материалом. «Подрядчик ОАО „Ханты-Мансийскдорстрой“ устранит все дефекты дорожного полотна за свой счет в рамках гарантийных обязательств в срок не позднее 15 июня», — заключили в окружном департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на дороге за пять миллиардов рублей появились новые трещины. Очередной аварийный участок находится на 75 километре, всего в двух километрах от первого.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...