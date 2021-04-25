Власти ХМАО оправдались за разваливающуюся дорогу ценой в 5 млрд

Дорога Коммунистический — Унъюган была построена в 2019 году, ее строительство обошлось в пять миллиардов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дорога Коммунистический — Унъюган (Советский район ХМАО) действительно покрылась трещинами, но их засыплют к середине июня. Пока что власти установили предупреждающие знаки и ограничили скорость передвижения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО.

«Информация об обнаружении продольных трещин на проезжей части на 75 километре трассы Коммунистический — Унъюган появилась накануне в социальных сетях. Было проведено выездное комиссионное обследование автодороги с 67 по 107 км», — ответили на запрос агентства в пресс-службе департамента.

В депдорхозе ХМАО добавили, что на данном участке временно действует ограничение по скорости до 50 км/ч, а трещины были засыпаны каменным материалом. «Подрядчик ОАО „Ханты-Мансийскдорстрой“ устранит все дефекты дорожного полотна за свой счет в рамках гарантийных обязательств в срок не позднее 15 июня», — заключили в окружном департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на дороге за пять миллиардов рублей появились новые трещины. Очередной аварийный участок находится на 75 километре, всего в двух километрах от первого.