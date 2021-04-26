Праймериз «Единой России» намечены на конец мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из семи районов Екатеринбурга пока лишь один — Ленинский — справляется с мобилизацией бюджетников на праймериз «Единой России», сообщил источник URA.RU в резиденции главы региона и подтвердил инсайдер в мэрии. По словам одного из собеседников агентства, исправлять ситуацию будет новый вице-мэр Дмитрий Ноженко, который с недавнего времени отвечает за коммуникацию между областным и городским предвыборными штабами.

По данным URA.RU, каждый район Екатеринбурга должен обеспечить регистрацию на электронные праймериз ЕР не менее 10% от общего числа избирателей (в среднем 15 тысяч человек). «Тенденция к невыполнению [этой задачи] есть во всех районах, кроме Ленинского. Собственно, поэтому Ноженко (экс-глава Ленинского района — прим. URA.RU) и был назначен координатором — у него есть опыт и понимание», — поделился источник в областной власти, не озвучив конкретные данные.

Источник URA.RU в городской власти объяснил, что проблемы глав районов связаны с двумя факторами. «Во-первых, непросто объяснить людям, почему им стоит голосовать на праймериз „Единой России“. Во-вторых, у районов нет ресурсов. Депутаты-одномандатники, которые будут переизбираться, свои деньги тратить не готовы. Поэтому не совсем справедливо все валить на глав», — объяснил статусный муниципальный служащий.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга корреспонденту заявили, что районные администрации не вовлечены во внутрипартийное голосование «Единой России»: «Органы местного самоуправления выполняют исключительно полномочия, возложенные на них законом, — подготовка и оборудование помещений для голосования, информирование избирателей, оказание содействия избирательным комиссиям».