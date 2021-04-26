Политологи раскрыли, как изменились выборы в России

За пять лет люди стали больше доверять выборам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Новые технологии усиливают доверие людей к выборам. На это уже сработали цифровые инструменты и трехдневное голосование, сообщил URA.RU директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя встречу главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой с президентом Владимиром Путиным 26 апреля.

«Действительно, за последние пять лет с введением цифровых технологий в лучшую сторону изменилась избирательная система. Изменения делают процесс более открытым и доступным. Это ярко было продемонстрировано в разгар пандемии, на голосовании по правкам к Конституции. Также хорошо зарекомендовало себя трехдневное голосование. Все это будет использовано на следующих выборах», — отметил Мартынов.

По словам главы Центра политического анализа и социальных исследований Павал Данилина, ЦИКа делает выборы более клиентоориентироваными: люди уже не должны идти на участки, благодаря цифровизации они могут проголосовать дистанционно. В России есть «прекрасная система видеонаблюдения», которой нет в других странах. «Выборы стали более открыты, более честны, более уважаемы людьми», — добавил он.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным 26 апреля заявила об уменьшении доли чиновников в избирательных комиссиях всех уровней. По ее словам, благодаря этому социологи фиксируют рост доверия жителей к голосованию.

«При разрешенных по законодательству 50% чиновников и муниципальных служащих в избиркомах, сегодня их доля максимально снижена. В участковых комиссиях она не доходит и до 6%, а на более высоких уровнях не более четверти от всего состава. Голоса считают не специальные чиновники, как на Западе, а члены участковых избирательных комиссий. Они назначены политическими партиями или отправлены в комиссии напрямую гражданами», — рассказала Памфилова.

Глава ЦИК также добавила, что из года в год растет количество наблюдателей. На выборах в сентябре 2020 года их было 255 тысяч человек, в среднем по 4-5 наблюдателя на каждом участке.

Последние пять лет Памфилова назвала «цифровым прорывом» в избирательной системе страны. По ее словам, удалось внедрить цифровые стандарты избирательного процесса. Среди них: формирование итогового протокола участковой комиссии при помощи QR-кода, что позволяет существенно ускорить процесс ввода данных в ГАС

«Выборы», а также минимизирует возможность повторного ввода протокола из-за технической ошибки; видеонаблюдение на участках; работа КОИБов — их уже около 14 тысяч; интернет-сервисы для электронного сбора подписей через портал Госуслуг; система дистанционного электронного голосования.

Все эти меры способствуют улучшению системы сдержек и противовесов и открытости процесса, добавила она. В результате, по результатам опроса ВЦИОМ, 88% (из них 80% полностью) доверяют результатам президентских выборов 2018 года, сообщила Памфилова. В 2020 году зафиксирован высокий уровень оценки деятельности ЦИК России по результатам опросов 80-86% считает, что ЦИК РФ хорошо справляется с поставленными перед ней задачами.