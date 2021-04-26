Памфилова: голосование по Конституции пытались сорвать. Видео

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Избирательный участок по голосованию по поправкам в Конституции. Челябинск, избирательный участок, кабинка для голосования, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию
Голосование проходило в России с 25 июня по 1 июля 2020 года Фото:
новость из сюжета
Общероссийское голосование по изменению Конституции

Общероссийское голосование о внесении поправок в Конституцию РФ пытались дискредитировать и даже сорвать. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас признаюсь, на самом деле, желающих среди наших оппонентов уж если не сорвать голосование, то серьезно дискредитировать — было более чем достаточно. Работали в довольно непростой среде. Вплоть до того, что в масштабах всей России пытались оказывать давление на членов комиссий, чтобы они выходили из состава комиссий», — сообщила она.

По ее словам, это голосование было самым главным испытанием. Однако Памфилова отмечает, что система справилась.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля 2020 года. Это был первый опыт многодневного голосования в стране. В Кремле назвали его триумфальным, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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