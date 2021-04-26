В Госдуму внесли законопроекты, которые облегчат жизнь семьям

Социальные инициативы ЕР, которые вошли в послание президента, будут приняты Госдумой в середине мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Социальные инициативы «Единой России», разработанные совместно с Минтруда в рамках реализации послания президента, будут приняты уже в середине мая. 26 апреля законопроекты внесены в Госдуму, сообщили на совместном брифинге секретарь генсовета партии Андрей Турчак и руководитель думской фракции ЕР Сергей Неверов.

Андрей Турчак и Сергей Неверов рассказали, что это только первый пакет социальных инициатив ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Все инициативы касаются конкретной помощи людям. Это оплата больничных листов в размере 100% заработка независимо от трудового стажа для родителей детей до 7 лет. Это выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации и ежемесячные выплаты на детей от 8 до 16 лет. Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях», — сказал Турчак.

Введение 100-процентной оплаты больничных родителям дошкольников, по оценке ЕР и правительства, поможет 1,5 млн молодых людей. Инициатива касается тех, у кого трудовой стаж небольшой и в настоящее время не дает права на полную оплату больничных.

Пособие на детей от 8 до 16 лет смогут получать родители, которые разведены и имеют на руках судебное решение об уплате алиментов. Кроме того, право на это пособие получат матери (отцы), которые в свидетельстве о рождении ребенка указаны как единственные родители. Среднедушевой доход в таких семьях не должен превышать величину прожиточного минимума на человека в регионе. Размер пособия составит половину прожиточного минимума на детей в конкретном субъекте. Законопроектом предлагается, что пособие может быть установлено на каждого ребенка в отдельности. Ожидается, что в этом году выплата будет назначена на 360 тысяч детей.

Ежемесячно финансовую поддержку будут получать беременные женщины Фото: depositphotos.com

Также по инициативе ЕР устанавливается ежемесячное пособие для беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Его размер составит 6 тысяч 350 рублей в месяц. По расчетам ЕР и правительства, в этом году пособие получат около 630 тысяч женщин.

Сергей Неверов заверил, что фракция ЕР в Госдуме поддержит все инициативы партии. «Это только первый пакет инициатив. Фракция „Единой России“ не только полностью поддержит эти инициативы, но и оперативно разработает дополнительные [инициативы] для принятия Госдумой», — сказал Неверов.

В своем послании президент также поддержал другие инициативы «Единой России». К примеру, бесплатное подключение частного сектора к газопроводам, выдача льготных инфраструктурных кредитов на длительный срок, обновление парка автомобилей скорой помощи и школьных автобусов, увеличение количества мобильных поликлиник.