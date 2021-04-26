На военные сборы забирают тех, кто сам приходит в военкомат, рассказал Артем Мугунянц Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участвовать в военных сборах, указ о призыве на которые подписал президент РФ Владимир Путин, должны россияне, прошедшие службу по призыву не менее чем три года назад. Мужчины, вернувшиеся из армии недавно или вовсе не служившие, не участвуют в мероприятиях. Об этом URA.RU рассказала координатор правозащитной группы «Гражданин.Армия.Право» Вера Писарева.

«Эти сборы для тех, кто проходил службу по призыву. Если человек не служил, эти сборы не имеют к нему отношения. При этом пригласить на сборы могут только тех, кто вернулся из армии три года назад или больше. Если повестка приходит человеку, недавно вернувшемуся из армии, то это происходит по ошибке», — рассказала URA.RU Писарева.

При этом прошедшие службу по призыву могут не прийти в военкомат для участия в сборах, добавил юрист центра «Антипризыв» Артем Мугунянц. «К сборам у нас [в России] либеральное отношение. Массово рассылаются повестки, и тех, кто приходит в военкомат, забирают. Те, кто игнорирует документ, просто остается дома, никто с собаками за ними не ездит», — поделился с URA.RU Мугунянц.

Президент России подписал документ о призыве россиян на военные сборы 26 апреля. Правительству и властям регионов было поручено контролировать исполнение указа.