Турецкие политики предложили признать Крым российским

Партия «Родина» предлагает признать Крым и Абхазию территорией РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Турецкая партия Vatan («Родина») предлагает властям Турции признать Крым и Абхазию территорией России. Такое предложение прозвучало от представителей партии на митинге в Анкаре после признания президента США Джо Байдена геноцида армян в Османской империи.

«Обращаемся к правительству. Для признания Крыма и Абхазии должны быть начаты дипломатические контакты с Россией», — приводит РИА «Новости» выдержку из заявления генсека партии Озгюра Бурсалы. Также организация предлагает турецким ВС взять под контроль военные базы Инджирлик и Кюреджик и выслать войска США в течение 15 дней.

Партия не согласна с признанием Байденом геноцида армян в Османской империи. По мнению членов объединения, решение президента США неправомочно, так как соответствующее решение международного суда отсутствует.

Байден признал существование геноцида армян в конце апреля. Президент США подчеркнул, что ужасы геноцида, в ходе которого были убиты и депортированы более полутора миллионов армян, не должны быть забыты. В Турции и Азербайджане раскритиковали решение президента США, передает RT.