В Госдуме назвали главную опасность пенсионной реформы для РФ

В Госдуме назвали главные угрозы экономической стабильности РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Пенсионная реформа и постоянные переработки россиян являются угрозой экономической стабильности страны, а также главным деструктивным фактором. Об этом он заявил депутат Госдумы РФ, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

«На рынке труда людей девать некуда, безработица огромная, а с повышением пенсионного возраста она стала ещё выше», — заявил Шейн в интервью радиостанции «Говорит Москва». По мнению Шейна, желание «поэксплуатировать дополнительно лишний раз людей» является одной из основных причин бедности в стране.

Он также отметил, что по данным РАНХиГС, регулярно перерабатывают около 36% работающих россиян. По его словам, такие обстоятельства приводят к росту безработицы, снижению средних заработных плат и, как следствие, покупательской способности граждан. Шейн отметил, что улучшить ситуации могли бы сокращение рабочей недели до 36 часов и снижение пенсионного возраста.

Ранее вернуть пенсионный возраст к прежнему уровню просил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что женщины должны отправляться на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60. Сейчас страна переходит на новые стандарты по пенсионному возрасту. К концу реформы женщины должны будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65.