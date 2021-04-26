В столице региона РФ запретили продажу алкоголя в праздники

В столице республики Тыва во время майских выходных невозможно будет купить алкоголь. Об этом сообщается на сайте органов местного самооуправления Кызыла.
«Запретить в период времени с 1-го по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках», — постановили власти Кызыла. Законно купить спиртное возможно будет только в кафе и ресторанах. Тем не менее, руководителям общепитов рекомендовано снять такую продукцию с продажи, сказано на сайте органов местного самооуправления.
Также гражданам, которые придут на праздничные гуляния в майские выходные, запрещено приносить какой-либо алкоголь с собой. На всей территории Кызыла полиция будет проводить рейды, чтобы выявить случаи незаконной торговли спиртным, заключили городские власти.
Ранее временный запрет на продажу алкоголя установили в Кургане. Однако там купить его будет невозможно только 9 мая.
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