Челябинскому депутату грозит административное дело

Марсель Хазиев заявил, что проводит ревизию листовок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска выявила факт массового размещения листовок с надписью «Хазиев работает» на опорах освещения вдоль дорог в Центральном районе. На листовках говорится о деятельности депутата Центрального райсовета Марселя Хазиева. Решается вопрос о возбуждении административного дела за нарушение правил благоустройства, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«В результате ежедневных осмотров территории общего пользования сотрудниками управления развития и благоустройства городской среды Челябинска были выявлены факты массового размещения информационных материалов с надписью „Хазиев работает“, — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии. — Листовки были замечены на опорах освещения (более 100 опор) вдоль объектов улично-дорожной сети в Центральном районе города Челябинска».

В пресс-службе мэрии уточнили, что, в соответствии с подпунктом 20 пункта 62 правил благоустройства, на территории города запрещается установка и размещение объявлений в неустановленных местах. Владельцу листовок грозит штраф.

Ранее появилось видео, на котором Хазиев достает из багажника машины листовки и отдает их своим помощникам. Сам Хазиев заявил URA.RU, что передал листовки в штаб, который работает самостоятельно. «После серии публикаций в прессе я связался со штабом и выяснил, что выборная кампания сейчас не ведется и мои листовки клеить нецелесообразно, никто из штаба этим не занимается. Сейчас мы проводим ревизию, чтобы выяснить, откуда взялась массовая расклейка», — заявил URA.RU Хазиев.