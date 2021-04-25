Марсель Хазиев не знает, чем занимается его штаб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата Центрального райсовета Челябинска Марселя Хазиева обвинили в незаконной расклейке листовок. Ранее на эти листовки обратили внимание городские власти, а в соцсетях его обвинили в том, что он «загадил город». Сам он вину отрицает.

«Прекратите гадить! — обратился через свой Facebook к Хазиеву журналист Александр Файрузов. — Это клоунада раздражает всех». Журналист выложил с своем аккаунте фото столбов и остановок, сплошь заклеенных листовками Хазиева.

Позже в официальном telegram-канале управления дорог мэрии Челябинска появились фото с листовками Хазиева. Было дано поручение очистить опоры наружного освещения от незаконно размещенной агитации. Сам Хазиев отрицал, что причастен к этим листовкам. На видео, которое предоставили читатели URA.RU, видно, как депутат достает из багажника коробку с листовками и передает их другому человеку.

«Я не помню, когда сделано это видео, несколько дней или недель назад. Да, действительно, есть брендбук „Хазиев работает“. У меня остались листовки с выборов, я передал их общественному помощнику, штаб работает параллельно от меня. Я свяжусь с руководителем штаба и выясню, почему их расклеивают в неположенных местах», — заявил URA.RU Хазиев.

Ранее Хазиев состоял в «Единой России», но покинул партию после громкого скандала. Выяснилось, что на выборах в ЗСО он помогал кандидату от другой партии. В конце ноября, в разгар пандемии COVID-19, Хазиев попался на ночной вечеринке, хотя такие мероприятия были запрещены. Сам депутат заявил URA.RU, что не знал о клубе, что находится у друзей, которые сняли на ночь «как бы загородный дом, но в центре Челябинска».