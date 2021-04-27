«УГМК-Здоровье» стало самым убыточным активом внутри холдинга УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

ООО «УГМК-Здоровье» (входит в структуру холдинга УГМК) в 2020 году понесло рекордные убытки за всю историю существования. Об этом сообщается в финансовом отчете за прошлый год, который имеется в распоряжении URA.RU.

В документе сообщается, что за прошлый год чистый убыток компании составил 287 млн рублей, тогда как в 2019 году чистый убыток был несколько ниже — 241,8 млн рублей. Компания была прибыльна только в 2010 (150,6 млн рублей) и в 2018 годах (16 млн рублей). «УГМК-Здоровье» стало самым убыточным активом и внутри холдинга УГМК. Меньшие потери были зарегистрированы у Ревдинского завода по обработке цветных металлов (убыток 186,5 млн рублей), холдинга «Кабельный альянс» (убыток 57,4 млн рублей) и инженерно-строительного центра УГМК (убыток 35,9 млн рублей).

Ухудшение финансового состояния произошло из-за роста управленческих расходов (с 188,5 до 454,6 млн рублей) и роста убытков от продаж (с 230,7 до 283,7 млн рублей). Выручка компании при этом выросла почти на миллиард рублей: с 1,69 млрд рублей в 2019 году до 2,5 млрд рублей в 2020 году.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе «УГМК-Здоровье» на момент публикации не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ получен не был.

«УГМК-Здоровье» — многопрофильный медицинский центр, который входит в число ведущих частных многопрофильных клиник России. В пандемию коронавируса в клинике проводили самый дорогой, но очень быстрый тест на коронавирус в Екатеринбурге — за 12 тысяч рублей. Сама процедура ничем не отличалась от бюджетного аналога. Уникальности тесту придавал аппарат GenExpert, который показывал итоги анализа через два часа.