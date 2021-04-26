Дорогу на улице Пороховой ремонтировали в октябре 2020 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дорога в Салехарде, которую в октябре прошлого года заасфальтировали, «растаяла» вместе со снегом. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

«Ожидание и реальность. Наверное первый слой асфальта ушел со снегом. Администрация, ответьте, пожалуйста, ведь вы… так и не назвали нам подрядчика», — написала под опубликованным видео жительница Алина Варшавская. На видео девушка засняла состояние дороги по адресу улица Пороховая, 2.

Пресс-служба мэрии Салехарда откликнулась на пост женщины. «По улице Пороховая, 1, 2 укладка асфальта будет выполнена после завершения работ по строительству сетей водоснабжения. Работы продолжатся в летний период 2021 года», — ответили там, но организацию, занимающуюся ремонтными работами не назвали.

Агентство направило в администрацию города запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что на дороге Новый Уренгой — Салехард через два дня после ремонта образовались выбоины. В мэрии города на это ответили, что погодные условия не позволяют отремонтировать дорогу должным образом.

Пост администрации города Алина Варшавская