Губернатор: Пермский район реформируют до конца 2021 года

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует преобразовать последний муниципальный район в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский муниципальный район будет преобразован в муниципальный округ до конца 2021 года. О таком плане региональной власти рассказал на встрече с руководителями региональных СМИ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Планируем в этом [году объединить Пермский район]», — сообщил Махонин, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о планах по объединению территории. Глава региона пояснил, что недоволен тем, как выстроена работа в некоторых поселениях района.

Также Махонин рассказал о неожиданных итогах преобразования других муниципалитетов края. В частности, он заявил, что около трети имущества, состоящем на балансе сельских поселений, в действительности отсутствовала. Также губернатор заявил, что сейчас объединенные территории получили исполнительные листы на сотни миллионов рублей, которые ранее не могли исполнить на уровне деревень.

URA.RU рассказывало, что Пермский район — это последний муниципальный район Пермского края, который не прошел процедуру преобразования. В апреле 2021 года Большесосновский район был преобразован в муниципальный округ, там 19 сентября на выборах будет сформирован новый состав думы.