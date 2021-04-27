Голикова рассказала, когда вернут деньги за детские путевки

Правительство обратит внимание и на тех, кто купил путевки до начала действия программы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Родители могут воспользоваться программой по возврату половины стоимости путевок в детский лагерь уже с конца мая. Такой информацией поделилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы предполагаем, что программа должна стартовать с 20 мая», — сказала она на заседании Совета законодателей РФ. Слова вице-премьера приводит РИА «Новости».

Помимо этого, во время конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что стоит проработать вопрос, касающийся возврата денег за путевки, которые были куплены ранее — до поручения Владимира Путина о возврате части денег. «Если возникла такая ситуация, то правительство обратит на это внимание. Не знаю какое может быть решение, не знаю возможен ли возврат денег. Нужно смотреть на условия договоров которые были подписаны», — заявил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что программа возвращения средств за туристические поездки по России должна быть продлена. Такое заявление он сделал во время послания Федеральному собранию в конце апреля.