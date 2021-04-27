Голикова рассказала, когда вернут деньги за детские путевки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, купающиеся, купальники, лето, жара, отдых на воде, летний отдых, дети в воде, плавание, купание, надувной круг, безопасность на воде, плавательный круг
Правительство обратит внимание и на тех, кто купил путевки до начала действия программы Фото:

Родители могут воспользоваться программой по возврату половины стоимости путевок в детский лагерь уже с конца мая. Такой информацией поделилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы предполагаем, что программа должна стартовать с 20 мая», — сказала она на заседании Совета законодателей РФ. Слова вице-премьера приводит РИА «Новости».

Помимо этого, во время конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что стоит проработать вопрос, касающийся возврата денег за путевки, которые были куплены ранее — до поручения Владимира Путина о возврате части денег. «Если возникла такая ситуация, то правительство обратит на это внимание. Не знаю какое может быть решение, не знаю возможен ли возврат денег. Нужно смотреть на условия договоров которые были подписаны», — заявил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что программа возвращения средств за туристические поездки по России должна быть продлена. Такое заявление он сделал во время послания Федеральному собранию в конце апреля.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...